IFAD a anunţat un nou apel de granturi

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență peste 170 autovehicule au fost deblocate de salvatori și pompieri de pe traseele din țară. Angajații IGSU au efectuat lucrări complexe de tractare și deblocare a mașinilor de mare tonaj, ambulanțelor dar și a autoturismelor care au rămas prinse în nămeții de pe drumurile din centrul și sudul […]