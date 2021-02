Un expert constituționalist a criticat întâlnirea secretă a judecătorilor la Președinție

12:10

”Am avut diferite situații legate de conturile pe rețelele de socializare. Am avut sute de cazuri când au fost blocate conturile de Facebook ale activiștilor și simpatizanților PSRM. Vă amintiți ce s-a întâmplat în SUA când a fost blocat contul fostului președinte? Rețelele sociale s-au transformat într-un instrument de influențare a opiniei publice și acest instrument se află în mâinile unor forțe anume. Acest instrument este foarte des folosit și nu sunt oferite condiții egale pentru toți participanții. Din păcate, acest lucru nu poate fi controlat. Am fost în situații când erau șterse like -urile de pe conturile mele. Am văzut cum pe oponenții noștri îi ridicau în rating, iar pe membrii noștri invers”, a declarat Dodon în cadrul emisiunii de vineri.Potrivit liderului PSRM, acest fenomen este foarte periculos și reprezintă un atac direct asupra libertății de exprimare.