În regiunea transnistreană s-au scumpit cu 7-10 % carburanții

09:10

Administrația de la Tiraspol intenționează să reconstruiască în acest an centrul orașului Tighina/Bender , reconstrucție care va costa în jur de 20 de milioane de ruble transnistrene. Anul trecut a fost instalată iluminare decorativă și reconstruit centrul orașului Tiraspol. Proiectele sunt finanțate din Fondul investițiilor capitale și sunt continuare chiar dacă economia și bugetul regiunii au fost puternic afectate de pandemia de coronavirus și de seceta de anul trecut. Fondul investițiilor capitale este un proiect inițiat de actualul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și este sub controlul lui direct, iar din contul acestui fond sunt renovate sau construite obiecte de infrastructură - școli, spitale, grădinițe, sunt reconstruite parcuri și instalată iluminare decorativă. Bugetul regiunii a alocat acestui fond 224 milioane de ruble transnistrene în acest an, în jur de 13 milioane de dolari. Nu există niciun fel de transparență privind cheltuielile legate de acest fond, dar nici în privința surselor de finanțare a acestuia, în condițiile în care deficitul bugetului în regiunea transnistreană este tradițional în jur de 50 la sută.Mai mulți critici ai regimului de la Tiraspol spun că banii din acest fond merg pentru realizarea unor proiecte care îmbunătățesc imaginea personală a lui Vadim Krasnoselski și că într-o regiune în care majoritatea populației este la limita sărăciei prioritățile de finanțare ar trebui să fie altele decât pavajul și iluminarea decorativă. La sfârșitul acestui an în regiunea transnistreană vor avea loc alegeri așa-zise prezidențiale. În acest moment nu se știe cine ar putea concura cu Vadim Krasnoselski pentru șefia regiunii separatiste.