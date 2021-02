„Anul luminii” 2020, prelungit în 2021. Noi alocări, în sumă de 12 milioane de lei , din bugetul raionului Orhei

18:00

Judecătorul Curții Constituționale Eduard Ababei a decedat astăzi la vârsta de 52 de ani, comunică MOLDPRES. Magistratul se afla de mai mult timp în concediu medical. Acesta a fost numit în funcția de judecător al Curții Constituționale prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 30 iunie 2019. Eduard Ababei a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea ... The post Un judecător al Curții Constituționale a decedat first appeared on Radio Orhei.