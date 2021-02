Igor Grosu oferă detalii despre componența guvernului Gavrilița. Ce nume s-ar putea regăsi în echipa propusă?

08:30

Coronavirus 917 cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în Moldova în ultimele 24 de ore, inclusiv la 55 de lucrători medicali, după ce s-au efectuat 3302 teste. Astfel, numărul total al cazurilor de contaminare confirmate în țara noastră de la începutul epidemiei a ajuns până la 161 642. S-au vindecat 151 232 de persoane, 3408 au decedat (18 — în ultimele 24 de ore, inclusiv doi lucrători medicali). 6930 de persoane bolnave continuă tratamentul în spitale și la domiciliu, 240 dintre […] The post NM Espresso: cum Dodon a susținut-o pe Sandu, de ce CFM își «vinde» bunurile și va ajunge oare «Sputnik V» până în Moldova appeared first on NewsMaker.