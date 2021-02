Promovarea democrației și a drepturilor omului revin în centrul diplomației americane (Joe Biden)

09:50

Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a promis miercuri că va face tot ce îi stă în putinţă „pentru a mobiliza toţi actorii-cheie şi comunitatea internaţională pentru a pune suficientă presiune asupra Myanmar cu scopul de a se asigura că lovitura de stat eşuează". "După alegeri care cred că s-au desfăşurat normal şi după o mare perioadă de tranziţie, este absolut inacceptabil să schimbi rezultatele alegerilor şi voinţa poporului", a adăugat el într-un interviu acordat cotidianului The Washington Post.Întrebat despre punerea sub acuzare a liderului de facto al ţării, Aung San Suu Kyi, secretarul general al ONU a subliniat că, „dacă am putea să o acuzăm de ceva, ar fi că a fost prea apropiată de militari, că i-a protejat prea mult".Secretarul general al ONU a deplâns, de asemenea, faptul că, marţi, Consiliul de Securitate nu a reuşit să ajungă la un acord asupra unui text comun, după o reuniune de urgenţă la iniţiativa Marii Britanii.