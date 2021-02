Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în România, scutiți de carantină

09:40

Igor Șarov, rectorul ales al Universității de Stat din Moldova, a prezentat rezultatele vizitei sale în România, care s-a desfășurat în perioada 27-29 ianuarie 2021. La București, Șarov s-a întâlnit cu mai reprezentanții Președinției României, Ministerului Educației și Universității din București și spune că a avut parte de deschidere totală pentru realizarea mai multor proiecte comune. „1. În urma vizitei la București, rezultatele sunt mai mult decât îmbucurătoare:Parteneriat cu Universitatea București, unde am avut parte de întreaga deschidere din partea conducerii acestei prestigioase instituții. Pași concreți în privința mobilității cadrelor didactice, care se vor materializa începând din acest an. 2. Președinția României. Întâlnire cu consilierul prezidențial pentru cultură, culte și minorități naționale Sergiu Nistor și reprezentanta consilierului prezidențial pentru educație și cercetare Ligia Deca. Am abordat o serie de teme din domeniul cultural și educațional cu posibilitatea implementării în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova. Desfășurarea de proiecte în mediul online, dar și fizic, când va fi posibil după ieșirea din pandemie. Creșterea rolului USM în proiectul Bookfest Chișinău; realizarea unui Registru comun al specializărilor în domeniului Patrimoniului. Măsuri comune pentru protejarea și promovarea acestuia. Susținerea formării tinerilor specialiști in domenii ce țin de valorificarea Patrimoniului, stimularea studenților cu rezultate excelente. 3. Ministerul Educației: m-am văzut cu ministrul Câmpeanu şi întreaga echipă de conducere şi am discutat cu președintele Consiliului Național al Rectorilor, Daniel David. Rezultatul e simplu: deschidere totală", a punctat rectorul ales al USM. Totodată, sursa a mai precizat că a rămas încântat de oamenii cu care s-a întâlnit și că aceștia i-au devenit prieteni, pe care nu ar vrea să-i dezamăgească. „OAMENII...Oamenii pe care i-am cunoscut sunt cei care mi-au confirmat - a câta oară?- convingerea ca Omul sfințește locul. Prestația profesională și morala a colegilor cu care m-am întâlnit mi-au dat încrederea în succesul proiectelor discutate. Dorința sinceră de a acționa în beneficiul comun al instituțiilor noastre este mai mult decât un angajament. Ne-am întâlnit ca reprezentați ai unor importante instituții, ne-am despărțit prieteni. Așa ca, la treaba! Nu mi-am dezamăgit niciodată prietenii!", a menționat Igor Șarov. Amintim că în urma vizitei respective, Universitatea din București și Universitatea de Stat din Moldova au stabilit un șir de obiective pentru colaborarea academică. Printre acestea se numără inițierea unor programe de dublă diplomă, schimburi de experiență, dar și extensii pentru o serie de programe de studii ale UB în Republica Moldova.