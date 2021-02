SUA: Gest emoționant făcut pentru un cuplu de către personalul medical

22:30

Cea mai recenta editie Note to self este o continuare a Becoming si reprezinta o scrisoare emotionanta a lui Michelle Obama adresata sinelui ei din perioada studentiei: "Esti mai mult decat suficient"!Dorinta de a inspira tinerii este o tema importanta si prezenta in carte, cat si in conversatiile publice ale lui Michelle Obama.Editia pentru tinerii cititori va fi lansata pe 2 martie si es