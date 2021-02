NEWS ALERT // Democrații îl cheamă pe Donald Trump să depună mărturie sub jurământ la procesul său de impeachment

Democrații din Camera Reprezentanților îl cheamă pe Donald Trump să depună mărturie sub jurământ în cadrul procesului de impeachment care va avea loc în Senat, relatează Bloomberg. Jamie Raskin, reprezentantul care conduce procedurile de impeachment de la Cameră i-a trimis o scrisoare fostului președinte prin care îl invită să depună mărturie sub jurământ fie înainte de […] Articolul NEWS ALERT // Democrații îl cheamă pe Donald Trump să depună mărturie sub jurământ la procesul său de impeachment apare prima dată în SafeNews.

