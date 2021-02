COVID-19 Nisporeni: 23 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, înregistrate în ultimele 24 ore în raion

17:30

Un acord de edificare și dezvoltare a parteneriatului a fost semnat între Președinție și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM). Potrivit președintelui Maia Sandu, „acordul va pune bazele unei colaborări de durată între instituția Președinției și primari, APL în general”, transmite IPN. Într-un briefing de presă, Maia Sandu a menționat... The post Maia Sandu: Moldova va deveni prosperă doar dacă se va resimți schimbarea în fiecare sat appeared first on Portal de știri.