Poliţiştii de la Cahul, reţinuţi pentru mită, au fost plasaţi în arest la domiciuliu pentru 30 de zile

O comisie creată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) va examina circumstanțele tăierii de copaci în Rezervația științifică „Plaiul Fagului", arie protejată amplasată în raionul Ungheni, transmite MOLDPRES. Rezultatele activității comisiei vor fi făcute publice, iar în funcție de constatări vor fi sesizate organele de urmărire penală și vor fi propuse modificări de îmbunătățire […]