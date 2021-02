Polițiștii din Cahul, învinuiți de corupție, au primit câte 30 de zile de arest la domiciliu

14:10

Consiliera președintei în domeniul sănătății Ala Nemerenco a venit cu o reacție la criticile deputaților socialiști care i-au cerut demisia, mărul discordiei fiind diploma de master a funcționarei, care potrivit aleșilor poporului a fost obținută ilegal. Consiliera a scris pe pagina sa de Facebook că în medicină studiile sunt altfel decât la alte specialități, iar masteratul nu […] The post Cum răspunde Nemerenco deputaților socialiști care i-au cerut demisia. „Evaluarea să o facă specialiștii, nu cei care le-ați spus voi „fas” appeared first on NewsMaker.