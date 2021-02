Votat: Negarea Holocaustului, propagarea fascismului, rasismului și xenofobiei vor fi pedepsite penal

12:40

Sub pragul electoral de 5 la sută ar rămâne PPDA, pentru care sunt gata să-și dea votul 4,86%, PCRM cu 3,34%, PDM - 0,91%, PUN - 0,76% etc. În cazul unui astfel de rezultat la alegerile parlamentare, numărul de mandate repartizate va fi următorul: PAS - 44, PSRM - 38, PȘ - 13, PN - 6. Sondajul a fost realizat pe un eșantion național de 1264 de persoane, în perioada 15-31 ianuarie și are o marjă de eroare de +- 2,7%.