Situația din cadrul I.S. „Calea Ferată din Moldova” va fi analizată de către o comisie parlamentară de anchetă

13:30

Am o listă de oameni la care mă gândesc în fiecare zi. Știți voi, o are fiecare. Oricât am fi de altruiști, nu reușim să ne gândim zilnic la toți oamenii de pe planetă, oricât am fi de egoiști, nu reușim să ignorăm câțiva oameni, pe cei mai dragi. Dar uneori ni se strecoară în...