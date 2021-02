Rânduri mari de autocare și microbuze la vama Cahul-Oancea. Ce sugerează vameșii?

11:30

Un bărbat din Sângerei a fost reținut pentru 72 de ore de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție, într-un dosar de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi pretins mită de la un alt tânăr pentru a-l ajuta să scape de un dosar, pornit de poliție, pentru conducerea mijlocului de transport în […]