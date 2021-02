Gheorghe Cojocaru: Criza politică pare mai importantă decât cea sanitară pentru opinia publică

16:40

Ministerul Sănătății a primit confirmarea că primele vaccinuri anti Covid-19 vor sosi în R. Moldova la mijlocul lunii februarie. Este vorba despre vaccinurile obținute prin platforma COVAX, creată de Organizația Mondială a Sănătății pentru a asigura accesul la vaccinuri al țărilor care nu ar putea face față concurenței internaționale. Cum se va duce evidența potențialilor beneficiari de vaccinuri? Aflăm de la fosta viceministră a Sănătății, Liliana Iașan, în prezent directoarea Asociației medicale teritoriale Buiucani, din Chișinău.Liliana Iașan: „Toată perioada asta de vaccinare anti-COVID va fi împărțită în trei etape foarte importante pentru noi. Vorbim acum doar despre prima etapă de vaccinare, și anume, vaccinarea lucrătorilor medicali. Am făcut instruirea la nivelul Ministerului Sănătății și al Agenției de Sănătate Publică a echipelor care au fost selectate să fie responsabile pentru întreg procesul de vaccinare.De exemplu, în colectivul nostru avem 447 de colaboratori, eu vorbesc aici și de personalul medical, și de cel nemedical care urmează a fi vaccinați și patru subdiviziuni, mai bine zis, centre ale medicilor de familie, unde vom vaccina colaboratorii în instituțiile noastre și, respectiv, în cabinetele de vaccinare care există la momentul de față. La fel, aceeași procedură va fi și pentru sectorul spitalicesc, adică pentru colaboratorii din spitale vor fi organizate puncte de vaccinare în spitale.La această etapă vor fi vaccinați din populația totală până la 10% ori undeva vreo 50 de mii de persoane, ăștia fiind angajați atât din sectorul asistență medicală primară, cât și prespitalicească, spitalicească, stomatologie, farmacologie, inclusiv Agenția de Sănătate Publică, toate fiind introduse gradual, după un grafic bine stabilit. Respectiv, la momentul actual noi în instituție lucrăm la capitolul pregătire, mă refer la acele liste despre care vorbeam, peste 400 de angajați, concret evaluăm starea de sănătate și, respectiv, ne facem evaluarea pe intern câte persoane avem de vaccinat.”Europa Liberă: Dar la nivel de țară există o listă stabilită, se va duce o evidență a potențialilor beneficiari, cum se va întâmpla?Liliana Iașan: „Exact, așa cum noi am înaintat listele de care vorbeam. Deci, pe 13-14 ianuarie a avut loc prima instruire pe țară, ulterior, centralizat am remis la toți conducătorii de instituții medico-sanitare publice listele celor care urmează să fie vaccinați și, respectiv, în fiecare instituție conducătorul are sarcina să-și facă evaluarea pe intern și să vaccineze tot personalul care activează în instituția respectivă. Asta se va întâmpla la nivel de oricare instituție.”Europa Liberă: Adică nu există o bază de date centralizată, totul se va întâmpla la fiecare instituție în parte?Liliana Iașan: „Eu vreau să remarc că noi și acum avem un Sistem informațional integrat și modulul lui în imunoprofilaxie. Deci, oricare vaccin care se efectuează astăzi în instituția medicală primară se introduce de către medicul de familie ori asistentul medical care trimite la cabinetul de vaccinare și în Sistemul informațional este această informație. Primar am primit informația că vom avea un suport unde vor fi, adică vom trimite informația despre vaccin și pe acea platformă, dar există și registrele care nu au fost omise, care la fel sunt aprobate prin ordinul Ministerului Sănătății.”Europa Liberă: Dna Iașan, dar ce se va întâmpla, dacă se vor aduna mai multe refuzuri?Liliana Iașan: „Eu cred că mai mult vor exista posibili indeciși sau chiar și având aceleași contraindicații, avem persoane care se află pe o perioadă îndelungată în concedii medicale cu diferite patologii. Mai mult decât lucrătorii medicali nu așteaptă nimeni atât de mult acest vaccin. De ce? Pentru că noi, lucrătorii medicali, toată această perioadă am făcut față situației pandemice, inclusiv datorită populației care a fost, să zic eu, punctuală pe perioada de pandemie, care a purtat mască, care a păstrat distanța socială, care a respectat regulile epidemiologice indicate.Noi, ca lucrători medicali, înțelegem foarte bine că pătura imună, așa cum îi spunem noi, sau crearea imunității colective, ea niciodată nu a fost atinsă prin trecerea prin boală, așa cum se cunoaște la nivel de populație, oricare pandemie care a existat, ea a fost stopată doar prin vaccinare. Și aici sunt cetățeni care și pe noi ne întreabă: „OK, și care este problema în cazul în care eu refuz vaccinul? Dvs. doar sunteți vaccinat, de ce vă temeți?” Sunt foarte multe astfel de întrebări.”Europa Liberă: Și cum le răspundeți?Liliana Iașan: „Deci, odată ce noi suntem vaccinați, când ne întâlnim cu virusul, cei vaccinați sau cei trecuți prin boală cele trei săptămâni, 21 de zile, în organismul nostru nu se dezvoltă virusul și, respectiv, el nu trece la altă persoană, astfel doar prin vaccinarea în masă putem să oprim oricare tip de infecție.”Europa Liberă: Totuși, dna Iașan, există un val de scepticism, în spațiul public circulă falsuri legate de vaccinurile anti-COVID-19. Autoritățile se vor împăca cumva cu această situație sau vor încerca să combată, să explice, să informeze mai mult?Liliana Iașan: „Cele mai multe mituri, de când sunt eu în sistemul de sănătate, cel mai mult scepticism a fost în campaniile de vaccinare. Calitatea vaccinului cel mai mult eu ce am studiat, adică și îngrijorarea populației e că, uite, într-o perioadă atât de scurtă s-a dezvoltat un preparat, toate studiile Organizației Mondiale a Sănătății și astfel trece oricare vaccin, nu doar vaccinul anti-COVID, există câteva comitete care după aprobarea vaccinului studiază foarte, foarte amănunțit reacțiile post-vaccinare. Eu aș da drept exemplu Israelul, pentru că este cea mai ilustrativă țară care a trecut de-acum o treime de populație prin vaccinare și care au 0,06 promile de reacții adverse, reacțiile adverse fiind durerea locală, care apare la orișicare vaccin, roșeața, adică mă refer la nivel local, subfebrilitatea, oboseala.”Europa Liberă: În Republica Moldova cum se va monitoriza acest lucru, va fi pe seama medicilor de familie să țină legătura cu cei imunizați sau cum se va întâmpla?Liliana Iașan: „La momentul de față, ordinul Ministerului Sănătății care prevede, de fapt, modul și fișa de raportare a reacțiilor adverse și la vaccinurile cu care noi lucrăm astăzi, adică mă refer la Programul național de vaccinare, astfel oricare tip de reacție post-vaccinare, noi suntem obligați, conform ordinului Ministerului Sănătății, să o transmitem către Agenția Națională de Sănătate Publică. La fel se va întâmpla și cu reacțiile adverse la vaccinul anti-COVID, la fel va urma aceeași procedură.”Europa Liberă: În presă au apărut informații că în unele țări nu se recomandă administrarea vaccinului Oxford-AstraZeneca persoanelor de peste 65 de ani. Scepticilor cum le-ați răspunde?Liliana Iașan: „Eu o să vă răspund foarte simplu, pentru că noi suntem în prima perioadă, de fapt, intrăm în prima perioadă de vaccinare, astfel eu sper că aceste 25 de mii de doze Pfizer vor ajunge pentru prima etapă pentru lucrătorii medicali. Și aici să știți că tot avem gradarea, să zic eu, vor fi cei din prima linie, de la Serviciul de Terapie Intensivă, după care se va trece la Serviciul de asistență medicală primară prespitalicească, asta este Urgența. Respectiv, informația care a fost plasată pe pagina Organizației Mondiale a Sănătății și acolo este scris în felul următor: „La acest vaccin nu există studii, de fapt, care confirmă faptul că el ar putea fi administrat persoanelor cu vârsta mai mare de 65 de ani”. Noi când o să intrăm în etapa a doua, cum au trecut acum colegii din România, aici intră persoanele cu comorbidități, persoanele mai în vârstă de 65 de ani, persoanele din sistemul de educație și din sistemul social, dar și cei din structurile esențiale care asigură securitatea statului și ordinea publică. Și eu sunt sigură că noi ca să nu repetăm greșelile sau situațiile care au avut loc în alte țări, vom programa în așa fel populația, ca să asigurăm acest criteriu al vaccinului, dacă nu există studii față de populația mai în vârstă de 65 de ani și să asigurăm populația conform vârstei și cerințelor care există. Aceasta este părerea mea proprie.”Europa Liberă: Adică există, totuși, anumite măsuri de precauție?Liliana Iașan: „De precauție, da. Dar mai întâi să ajungem noi la etapa a doua, pentru că observați că în fiece zi, săptămână apare tot mai multă informație. Am început-o cu două vaccinuri aprobate de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), acum avem trei vaccinuri, unul fiind autorizat de OMS, așa că astăzi industria farmaceutică este cel mai mult solicitată de către companiile care produc aceste vaccinuri.”Europa Liberă: Ce ar trebui să se întâmple ca acest proces să decurgă fără probleme? De ce depinde reușita procesului de vaccinare?Liliana Iașan: „Dacă ar fi să mă refer la forma de organizare a procesului integru, prima etapă va fi strict instituțională, mă refer la faptul că lucrătorii medicali se vor vaccina în instituțiile unde sunt angajați, iar când vom trece la etapa a doua, mă refer la populația mai în vârstă de 60 de ani, cei cu comorbidități și toate celelalte compartimente, populația se va vaccina la medicul de familie. Este adevărat, aici o să avem un volum foarte mare de muncă. Eu aș relata două probleme pe care le-am observat la țările care au început vaccinarea: 1. volumul foarte mare și 2. programarea.Noi, cel puțin la etapa respectivă, un moment foarte și foarte important, atunci când se va face programarea de asigurat și rapelul doi pentru cei care se vaccinează și, în al doilea rând, mai mult ca sigur că noi n-o să ne putem descurca cu cabinetele de vaccinare pe care le avem în CMF-uri și probabil că vom organiza și cabinete suplimentare. Mă refer la sălile de triaj, la sălile de proceduri, să putem asigura un număr mai mare de populație, pentru că altfel o să fie nevoie de un timp foarte lung. Fiecare colaborator întreabă când vine vaccinul și eu, de asemenea, aștept cu nerăbdare acest vaccin ca să putem să stopăm, să micșorăm și chiar să înlăturăm această pandemie care ne-a schimbat viața la toți. Trebuie să fim conștienți de faptul că o perioadă bună încă vom purta măști, va trebui să respectăm distanța, va trebui să asigurăm acele măsuri epidemiologice care, în cele din urmă, ne vor da acel rezultat pe care îl așteptăm cu toții – o viață normală pe care am avut-o până de curând.”