Măsuri sociale și remunerări pentru angajații care activează în condiții de risc pentru sănătate

Aproape 1 000 de persoane au fost reținute în seara de 2 februarie în Rusia, după ce un tribunal l-a condamnat pe liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi la peste doi ani și jumătate de închisoare. După ce a fost anunţat verdictul, protestatarii s-au adunat în centrul Moscovei şi pe principalul bulevard din Sankt Petersburg. Forţele […]