Creditul Latte de la Moldova Agroindbank devine mai accesibil, cu o dobândă mai mică

11:30

Studenții Facultății Inginerie Economică și Business din cadrul UTM au avut ocazia să urmărească o inedită prezentare online a profesorului american, bun prieten al UTM, dr. Valerie MOCK – „Management: an art or a science?”, care s-a înscris perfect în contextul disciplinei de studii „Management general”, predată la FIEB. Articolul Management: An art or a Science? – O discuție online la FIEB, cu doctora Valerie Mock apare prima dată în #diez.