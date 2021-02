Creditul Latte de la Moldova Agroindbank devine mai accesibil, cu o dobândă mai mică

14:00

Serviciul E-PIN este mult mai comod și rapid față de varianta clasicăLa un an de la lansare, peste 90% din clienții Victoriabank beneficiază de serviciul E-PINVictoriabank continuă procesul de digitalizare al serviciilor sale Serviciul E-PIN, lansat acum un an de Victoriabank, permite clienților să obțină un cod temporar ce este recepționat sub formă de SMS la numărul personal de telefon....