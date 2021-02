Vorbe Bune cu Lilu – 3 februarie 2021. Partea a 2-a

13:50

Un tânăr de 19 ani şi o adolescentă de 15 ani s-au prăbuşit aseară sub gheaţa unui lac din Tiraspol. Paznicul le-a sărit in ajutor, dar s-a prăbuşit şi el sub gheață. Cei trei au fost scoşi de sub gheaţă de miliţienii din oraş. Paznicul a încercat să salveze tânăra, însă s-a prăbuşit şi el […]