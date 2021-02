În timpul deplasării spre Paris, Maia Sandu a făcut un popas la București. S-a întâlnit cu prim-ministrul României

12:40

Interacțiunea dintre angajați, munca în echipă, lucrul individual, dar și alți factori au generat soluții viabile pentru crearea de noi spații de lucru care să permită ascensiunea ecosistemului IT din Republica Moldova. Astfel, în Chișinău a mai apărut un spațiu de coworking destinat antreprenoarelor și antreprenorilor din domeniul IT – Women HUB, care funcționează pe platforma iHUB Green – o extensie a centrului iHUB Moldova. Locațiunea este una sigură și include un șir de posibilități de conectare a tuturor beneficiarilor la industria IT, oferind facilități exclusive părinților cu copii mici.