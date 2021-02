DOC/ Specialiști și conducători ai unor instituții medicale îi îndeamnă pe socialiști să-și ceară scuze publice pentru acuzațiile aduse în legătură cu diplomele consilierei prezidențiale în domeniul Sănătății: „În caz contrar, îi vom acționa în judecată”

21:00

Acţiunile fostului președinte Donald Trump înainte de asaltul asupra Capitoliului de pe 6 ianuarie reprezintă „un act de trădare de amploare istorică”, susţin procurorii democraţi din Camera Reprezentanţilor în actul de punere sub acuzare a fostului lider de la Casa Albă, relatează AFP, preluată de Agerpres. Documentul are 80 de pagini. Memorandumul de punere sub acuzare...