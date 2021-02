O grădiniță a revenit în posesia Primăriei Chișinău: nu a activat din 2003

16:30

Primarul general Ion Ceban a adus mai multe clarificări privind preţul unei călătorii cu transportul public din capitală. Afirmațiile făcute la emisiunea „Dreptul la Replică” au fost interpretate greșit, astfel, sumele anunțate reprezintă diferența de prețuri și pierderile pe care le are municipalitatea, în acest sens.„Subiectul a fost discutat tot mai des în ultimele zile. Explic: Municipalitatea, astăzi, subvenţionează Î.M. Parcul Urban de Autobuze şi Regia Transport Electric Chişinău cu aproximativ 500 mil. lei anual. Calculele făcute denotă că, tariful unei călătorii cu autobuzul în Chişinău ar constitui 10,51 lei, iar preţul unei călătorii cu troleibuzul ajunge la 4-5 lei. Respectiv, noi, Primăria, astăzi, subvenţionăm diferenţa de preţ. Eu nu am spus că tarifele în transportul public din capitală vor fi majorate cu aceste prețuri”, a punctat Ceban.Primarul afirmă că nu vor fi făcute majorări de preţuri la călătoriile în oricare mijloc de transport din capitală, până nu va fi adus la Chişinău numărul necesar de autobuze şi troleibuze noi (până la 200 de unităţi). Doar în acel caz se va discuta public despre o majorare de preţ la călătorie, iar decizia finală va fi luată de CMC.„Am solicitat ca în această săptămână grupul de lucru să se întrunească în ședință pentru a analiza posibilitatea de relansare a o nouă licitaţie de procurare a 100 de autobuze. Chiar am rugat ca membrii grupului să discute cu toţi patru participanți, care au participat la prima licitaţie - ISUZU Anadolu Otomotiv, MAZ, BMC și OTOKAR, pentru a evita pe viitor asemenea situaţii”, a precizat edilul.Ion Ceban a venit și cu un anunț. Astfel, potrivit acestuia, în scurt timp vor fi puse pe rute alte 20 de troleibuze (10 troleibuze din Riga şi 10 troleibuze din Belarus.) Ulterior încă 20.Mai mult, Ceban a solictat comisiei pe transport să examineze şi subiectul cu privire la majorarea capitalului statutar al PUA, circa 120 mil lei, pentru asamblarea autobuzelor la Chişinău.„Nu putem să ne permitem luxul să avem doar o singură opţiune. Vedem din experienţa anului 2020 că deşi am avut banii planificaţi, nu am putut procura nici un autobuz. Anul trecut am reușit să aducem la Chişinău 20 de troleibuze din Belarus şi Riga. Oamenii aşteaptă transport public calitativ, iar noi avem obligaţiunea să rezolvăm problema dată”, a menționat primarul general.