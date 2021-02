Redescoperirea dezbaterilor comunitare

00:00

În Republica Moldova, vaccinul împotriva COVID-19 încă nu a ajuns, însă unii oameni afirmă că nu se vor imuniza, deoarece vaccinul ar putea avea efecte adverse. Unii moldoveni din diaspora care deja s-au vaccinat le recomandă celor rămași în țară să își administreze vaccinul și să nu asculte diferiți presupuși medici sau profeți.Veronica Shushu Vatavu, California, SUA: Am făcut primul vaccin anti-COVID-19, e vorba de vaccinul Moderna. Nu am avut reacții adverse. Consider că orice intelectual și cu o cultură sanitară trebuie să se vaccineze contra COVID-19, or, aceasta este o infecție extrem de contagioasă. Pentru a preveni și controla această molimă, este necesar ca 80-95% din populație să fie vaccinată.Angela Catana, Dublin, Irlanda: De 10 ani lucrez la un azil de bătrâni. Am muncit în prima linie cu pacienții bolnavi de COVID-19. Respectând toate normele, am avut norocul să nu iau virusul. Am primit prima doză de vaccin Pfizer-Biontech. Nu mi-a fost frică să mă vaccinez, pentru că lucrez în sistemul medical și am văzut cât de periculos este. Pentru că am pierdut oameni dragi și colegi...Veaceslav Groza, Iași, România: M-am vaccinat de două ori. Necesitatea vaccinării este evidentă: pentru a preveni răspândirea infecției și diminuarea…