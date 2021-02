Comisarul de Cahul și adjunctul – suspendați din funcție. Vitalie Jitariuc numit interimar

20:45

Merele moldovenești de calitate sunt comercializate în ambalaj nou. Primele camioane cu mere autohtone, ambalate în lăzi noi cu marca „Moldova – un gust deosebit", au luat calea exportului în această lună, transmite MOLDPRES cu referire la Asociația Moldova Fruct. Unul dintre primii producători care au decis să utilizeze noul ambalaj este Ion Tulei, manager