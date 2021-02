Protest împotriva construcției unui complex de blocuri în zona Circului (LIVE NM)

11:40

Cei doi polițiști de frontieră, care nu au intervenit atunci când sub ochii lor a fost agresat un angajat al unei stații PECO din Briceni, au fost concediați. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Ministerului de Interne (MAI), pe 2 februarie. Decizia privind concedierea celor doi angajați a fost luată în urma unei anchete de […] The post MAI: Polițiștii de frontieră care nu au ajutat angajatul benzinăriei din Briceni au fost concediați appeared first on NewsMaker.