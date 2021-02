De ce oamenii orbi pot să audă mai bine decît oricine

20:00

Misiunea SpaceX care va trimite in spatiu o naveta cu echipaj civil a fost numita ''Inspiration4''. Patru persoane vor fi imbarcate in nava spatiala a carei decolare are toate sansele sa marcheze momentul tehnologic al anului 2021.Misiunea de patru persoane va fi comandata si coordonata de Jared Isaacman, pilot si antreprenor tehnologic, fondator si CEO al Shift4 Payments, o firma de procesare