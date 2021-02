Primul model cu sindromul Down care apare pe coperta revistei ELLE

Primul model din lume cu sindromul Down apare pe coperta revistei Elle. Ea este Ellie Goldstein, un model britanic de 18 ani cu sindrom Down, care a apărut pe coperta ... Post-ul Primul model cu sindromul Down care apare pe coperta revistei ELLE apare prima dată în Unica.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unica.md