Un cuplu a racolat două fete de 15 și 22 de ani, pe care le drogau și le somau să se prostitueze contra cost

Cristian Gribincea s-a născut în raionul Drochia. Pe când era copil, familia lui s-a mutat la Moscova. Băiatul face o facultate la un colegiu din suburbia capitalei ruse. Acum mai mai bine de o lună, el a reușit să salveze o tânără de 18 ani de la viol, în timp ce se afla într-o autogară. CRISTIAN GRIBINCEA, student: "Mă întorceam acasă. Am ajuns în stație în jurul orei 11 seara. Stăteam pe loc. Citeam mesajele din telefon și, deodată, am auzit strigătul de ajutor al unei femei. Am aruncat o pri...