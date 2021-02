Echipa de fotbal a MAIB – premiată cu trofeul „Cea mai bună echipă corporativă”

08:45

După ce acum aproape o săptămână, pe site-ul The Guardian fusese publicat un articol despre Moldova, cea mai săracă țară din Europa, care nu reușise să cumpere încă vaccinul anti-COVID, semnat de Paula Erizanu și intitulat „Here in Europe's poorest country we have no vaccine to argue over”, materialul fusese desemnat ieri, cel mai distribuit articol al The Guardian la ora actuală. Articolul Articolul despre Moldova, cea mai săracă țară din Europa a devenit unul dintre cele mai citite materiale pe The Guardian apare prima dată în #diez.