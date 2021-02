Ceaune de fontă, melesteu, icoane și flori. Ce iau cu ei moldovenii când emigrează?

12:20

În prima zi la Casa Albă președintele american Joe Biden a semnat 17 ordine executive, menite să „refacă" și „anuleze" politicile implementate de Trump, susțin voci din administrația prezidențială. Iată ce presupun acestea: Americanii vor fi obligați să poarte mască pe teritorii federale, în timpul zborurilor și călătoriilor între state. Crearea unui grup de lucru […]