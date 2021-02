Discuții între Joe Biden și republicani privind pachetul de ajutoare economice

10:50

Început de sesiune parlamentară în această săptămână și o primă sarcină pentru un Parlament ajuns la doar jumătate de mandat – fie să facă primii pași spre dizolvarea sa, fie să învestească guvernul. Ce sarcini politice imediate ar avea însă de rezolvat președinta Maia Sandu, până socialiștii se decid ce vor face în privința guvernului, îl întrebăm în această emisiune pe analistul Valeriu Pașa, președintele unei organizații non-guvernamentale, comunitatea WatchDog Moldova. Valeriu Pașa: „Eu cred că ea [președinta Maia Sandu] are o singură problemă prioritară și aceasta este cum să obțină dizolvarea parlamentului, fie acum, fie în termen de următoarele 4-5 luni. Aceasta este prioritatea ei unică. De ce? Pentru că altfel, fără a obține dizolvarea acestui parlament, fără a avea o majoritate parlamentară care i-ar fi, cel puțin, prietenoasă nu va putea implementa acel program pe care și l-a asumat în fața alegătorilor, acele reforme în domeniul justiției, depolitizarea instituțiilor statului, de combatere a corupției, de profesionalizare, de reforme a domeniilor-cheie, dacă vorbim de securitate, de valorificarea acelei deschideri externe de care se bucură dumneaei foarte mult, așa cum am văzut din prima lună de mandat. Deci, toate se opresc în alegerile anticipate.Mai mult, am văzut foarte multe crâmpeie ale aceleiași campanii orchestrate, gestionate din sediul PSRM, prin gurile vorbitoare ale unor troli, comentatori plătiți cu ziua sau cu luna, care zic una și bună: nu are rost să aibă loc alegeri anticipate, fiindcă va fi exact aceeași componență. Și acest lucru l-am văzut în două sondaje desenate, falsificate la comanda PSRM de două companii de sondaje, care sunt direct afiliate acestui partid. Deci, toate acestea sunt un mare fake news, că nu contează alegerile anticipate, ele contează, și contează foarte mult. Bine, eu am avut acces la două sondaje închise făcute după alegeri, sperăm că vor fi de curând și sondaje publice credibile, care vor arăta de ce, de fapt, fuge PSRM-ul și alte partide de alegeri anticipate.”Europa Liberă: Să nu cadă în capcane puse de socialiști și, eventual, Șor și să nu facă propriile greșeli, cam la asta zic unii analiști că ar trebui să fie atentă acum președinta Maia Sandu. Dacă am înțeles corect un comentariu pe care îl făceați după nominalizarea Nataliei Gavriliță în calitate de premier, Dvs. sugerați că tocmai a făcut o astfel de greșeală, nu? Valeriu Pașa: „Și-a asumat politic acest guvern care, cel mai probabil, va fi votat, există șanse să nu fie votat, dar ele sunt mici. Acest guvern va fi afiliat politic cu Partidul Acțiune și Solidaritate, acest guvern va fi asociat foarte mult cu dna președintă și orice probleme va genera acest guvern vor deconta aceste două entități politice – președintele și Partidul Acțiune și Solidaritate. Iar tentația coaliției din parlament, și aici vorbesc de PSRM și oamenii lui Plahotniuc, va fi să saboteze cât de mult posibil, adică să dea foc la țară, dacă e să spunem simplu.Asta este o parte a problemei pe care am văzut-o eu și a doua: dna Gavriliță nu cred deloc că are calitățile necesare pentru un prim-ministru în situația actuală, nu zic că nu ar putea fi un prim-ministru bun, dar în situația actuală sigur nu este potrivită, pentru că dumneaei comunică public foarte defectuos, explică greu, este destul de agresivă în discurs și destul de conflictuală, așa cum s-a văzut și în perioada când a fost ministru al Finanțelor. Or, asta este ultima de ce ar avea nevoie un guvern care nu este susținut în parlament, nu are o majoritate, pentru că asta va genera inclusiv sabotaj din partea angajaților ministerelor și agențiilor, nu au de ce se teme de un guvern care nu are susținere parlamentară. Lucrurile vor fi foarte complicate.Eu aș fi optat pe opțiunea unei componențe a guvernului mai curând tehnocrată, fără nicio persoană afiliată partinic cumva, să fie un prim-ministru care vine din domeniul de afaceri sau din administrație, din afara țării sau din interior, nu contează, dar cineva care să nu facă parte din partide, astfel încât orice ar face socialiștii, adică dacă vor sabota acest guvern, vor sabota guvernul țării, și nu un guvern al Maiei Sandu sau un guvern al PAS-ului, iar aici lucrurile vor fi exact așa.”Europa Liberă: Poate a doua oară vă așteptați să fie o nominalizare așa cum o descrieți Dvs.?Valeriu Pașa: „Eu tind să cred că va fi o votare din prima, eu cred că PSRM va vota din prima pentru acest guvern sau cel puțin vor găsi ei o cale să asigure majoritatea fără o decizie oficială că întregul partid votează, poate să existe ceva de genul că votează fiecare după bunul plac și să asigure 10-20 de voturi lipsă sau câteva vor lipsi ele acolo pentru a învesti guvernul, astfel încât să poată spune atunci că PSRM nu a susținut și fiecare a votat cum a vrut. Mă rog, vorbim despre o întrecere de post-adevăr. Asta face PSRM încă înainte de alegeri, deci totu-i propagandă și ei își vor aranja pozițiile astfel, încât apoi să-și poată construi narativele propagandistice, să lase niște căi de retragere în discursul lor public, iar apoi Bogdan Țîrdea va face exercițiul de a motiva orice.”Europa Liberă: Cele puține șanse despre care vorbeați mai devreme, care există totuși ca guvernul să nu fie votat, de ce depind ele sau care sunt ele?Valeriu Pașa: „Există o singură procedură verificată. Aduceți-vă aminte cum s-a întâmplat în zilele de 6, 7, 8 iunie 2019. Dodon a ținut mort-copt până la urmă să facă acea majoritate cu Plahotniuc, să treacă Partidul Socialiștilor în subordinea deschisă a lui Plahotniuc, până l-a găsit Kozak, l-a înjurat și l-a impus să meargă să facă acea alianță cu Blocul ACUM. Dacă prinde Kozak timp și are chef, și-l găsește pe Dodon, și-l înjură, și explică la tot partidul că trebuie să meargă la anticipate, vor merge la anticipate. Dacă nu se întâmplă acest lucru, PSRM-ul va vota guvernul.”Europa Liberă: Dar ce motive ar avea PSRM-ul să meargă la anticipate în actualele condiții? Valeriu Pașa: „PSRM-ul are toate motivele să meargă la anticipate, pentru că asta este singura șansă de a mai salva ceva din acest partid, pentru că, dacă ei vor sabota anticipatele, până în toamnă vor avea un rating care va fi sub semnul întrebării dacă mai intră sau nu în parlament. Despre asta vorbim. Interesul PSRM-ul este să meargă la anticipate, interesul lui Igor Dodon nu este să meargă la anticipate. Trebuie să distingem: interesele lui Igor Dodon și interesele de partid ale PSRM-ului sunt nu că diferite, dar cel mai des opuse. Igor Dodon se teme să stea în opoziție, pentru că se teme să ajungă la închisoare. Iar pentru PSRM să scape de Igor Dodon ar însemna să aibă șanse să supraviețuiască pe termen lung, întrucât din moment ce continuă să se asocieze cu el, merg și ei la râpă după Igor Dodon.Asta îl mișcă pe Igor Dodon, să nu stea în opoziție. Asta este marea lui frică. Or, pentru PSRM patru ani în opoziție n-ar fi fost o problemă, sunt o problemă pentru Igor Dodon. PSRM a mai fost în opoziție și a fost bine mersi, dar Igor Dodon se gândește la el și atâta timp cât în acest parlament, de facto, împreună cu Plahotniuc și oamenii săi și ai lui Șor fac majoritate, stau bine mersi, știu că nu e posibilă niciun fel de reformă a justiției, iar cât mai trag de timp, poate mai multă lume vine.”Europa Liberă: Vorbind despre rezultatul unor eventuale anticipate, știți și Dvs. că sunt totuși voci care zic că situația ar putea fi destul de complicată și după niște anticipate. Din punctul Dvs. de vedere, ar trebui Maia Sandu să-și pună probleme, cum va arăta rezultatul acestor anticipate pe spectrul politic? Ar trebui, de exemplu, ea să se îngrijească ca PSRM-ul să piardă din voturi, iar aceste pierderi să fie absorbite de partide cu care ar putea eventual să se asocieze în viitorul legislativ? Valeriu Pașa: „Eu cred că dna Maia Sandu doar astfel de sarcini politice ar trebui să-și pună. Dumneaei ar trebui să înceteze să fie președinta PAS și să înțeleagă că are nevoie de o majoritate stabilă în următorul parlament, iar câți deputați în acea majoritate vor fi din PAS și câți din alte partide pentru ea trebuie să conteze mai puțin. Dacă dumneaei nu va reuși să se distanțeze realmente de la interesul de partid al PAS și să fie deasupra jocului, să tragă după ea toate forțele sănătoase care ar putea să intre în următorul parlament, atunci eu cred că această misiune de a avea această majoritate va fi mult mai ușoară, dacă va trage la turta unui singur partid, va fi mai greu.”Europa Liberă: Cum ar trebui să tragă după ea forțele politice care ar putea-o sprijini în reformele pe care și le propune, adică cum ar putea și n-o face, că am impresia că sugerați că n-o face deocamdată?Valeriu Pașa: „Bine, deocamdată nici n-a avut atât de mult timp, dar dumneaei nu este proactivă în această direcție, undeva, indirect, a susținut sau a stimulat și forțe alternative, nu doar PAS-ul, dar deocamdată nu este proactivă în această direcție. Or, eu cred că ar putea să-și asume acest rol de moderator în relația dintre forțele politice proeuropene, inclusiv asta înseamnă poziția dumneaei în stat, dar deocamdată nu văd nici mari probleme.Atunci când va fi clar că sunt sau nu alegeri anticipate, când va fi stabilită data alegerilor, atunci va fi momentul oportun pentru astfel de discuții, până atunci fiecare partid se poziționează, se consolidează, vedem apariția unor forțe politice noi, e timp până atunci. Până la alegeri anticipate, în orice caz sunt cel puțin trei luni și vreo 10-12 zile, dar cred că chiar patru luni sunt real până la alegeri. Deci, timp este cu duiumul pentru astfel de aranjamente, pentru eventuale blocuri sau pacte de neagresiune, repoziționări și chestii de genul acesta. Timp este.”Europa Liberă: Dar mai concret, iată, ce am putea spune? De exemplu, Platforma Demnitate și Adevăr cum ar trebui să se poziționeze în perspectiva anticipatelor? Să încerce să preia electorat conservativ, religios, eventual care ar pleca de la PSRM sau, dimpotrivă, electorat unionist sau cum vedeți lucrurile?Valeriu Pașa: „Asta este mai puțin relevant în momentul în care partidul nu vrea să schimbe nimic. Platforma DA are o problemă majoră, care nu e de astăzi, este de un an și jumătate. Este vorba despre lider, ei au decis să nu-l schimbe, nimeni nu dorește să se împotrivească, chiar dacă pe interiorul partidului sunt foarte multe discuții că actualul lider nu mai face față și n-o să-i mai ajute nimic. Eu nu zic că nu mai au șanse deloc să treacă în parlament în frunte cu Andrei Năstase, dar cert este că le va fi foarte și foarte greu.Asta-i unu și doi - Andrei Năstase este extrem de conflictual și nimeni nu vrea să se alieze cu el, din varii experiențe negative din trecut, inclusiv asta complică orice discuție despre posibile blocuri electorale sau chestii de genul acesta înainte de alegeri. Și e din nou un lucru știut. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că opțiunea sănătoasă ar fi fost ca Partidul Acțiune și Solidaritate, ca fost membru al Blocului ACUM, să ofere niște locuri pe listă Platformei DA pentru a evita ca să se piardă acele eventuale 3 sau 4 la sută pe care le poate lua Platforma DA. Nu sunt suficiente pentru a trece pragul electoral, dar sunt voturi pierdute. Însă pe interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate nimeni nici nu vrea să audă de colaborare cu Andrei Năstase, pentru că el nu se ține de cuvânt, pentru că este extrem de agresiv, pentru că vine cu condiționări exagerate și cu nimic motivate și nu este constructiv. De asta, eu văd o mare problemă pentru Platforma DA cum ar putea să se regrupeze și să intre în parlament.”Europa Liberă: Se știe că de obicei discrepanța între așteptări și fapte propriu-zise naște dezamăgire. În sensul acesta, credeți că Maia Sandu are vreo prioritate imediată pentru a nu da naștere dezamăgirii, pentru că așteptările știm că sunt foarte mari?Valeriu Pașa: „Bine, așteptări sunt, dar eu nu le-aș vedea exagerate. Dumneaei are timp. Atâta timp cât nu va fi implicată în acte de corupție, cât nu-și va trăda promisiunile, cât nu va face compromisuri cu tot felul de elemente criminale așezate în parlament nu i se va întâmpla nimic. Da, poate să mai scadă din ratinguri, va fi supusă criticilor, deja este. Încă înainte de învestirea în funcție, socialiștii și-au pus toate tunurile pe ea, deci nu au oprit campania electorală, și nu doar socialiștii, ci și din zona oamenilor lui Plahotniuc. Și unele critici sunt pe bună măsură, altele sunt absolut exagerate, foștii săi parteneri din Blocul ACUM, cei din Platforma DA foarte neduplicitar o critică și ei, nu s-a oprit cumva această critică.Și cu toate acestea, ratingul și nivelul de încredere al cetățenilor în ea va fi sus, atâta timp cât ea nu va trăda cu adevărat. Oamenii sunt capabili să distingă cine are posibilitatea să facă schimbări reale și cine nu. Moldovenii în marea lor majoritate știu că președintele are niște atribuții limitate și că doar provocând alegeri anticipate și având o majoritate, atunci pe bune vor fi cerințele mai mari, dar chiar și așa, chiar dacă nu le va reuși, dacă nu va trăda, în cei patru ani va sta foarte bine mersi. Igor Dodon, care a trădat toate promisiunile sale electorale, a ajuns la alegeri și a luat 40 și ceva la sută, ceea ce este enorm în condițiile în care d-lui a încălcat orice promisiune, a mințit non-stop și cu toate acestea s-a ales cu 40 și ceva la sută. Este suficient să nu facă măcar aceste greșeli și atunci dumneaei va sta foarte bine în ratinguri. Altceva este că eu cred că și dumneaei are ambiția să și realizeze din ceea ce a promis, nu doar să se mențină sus în topurile preferințelor oamenilor.”Europa Liberă: Și promisiunea cea mai puternică a fost pe justiție.Valeriu Pașa: „Absolut!”Europa Liberă: Aici credeți că s-ar putea ceva de făcut sau credeți că nu până nu se formează un nou parlament?Valeriu Pașa: „Nu, lucruri palpabile până la formarea unui nou parlament nu vor fi. Niște mici schimbări la nivel de mesaje, da, a contat foarte mult acea adresare în cadrul Consiliului de Securitate, pentru că e o preîntâmpinare pentru cei din sistemul de justiție că odată și odată lucrurile se vor schimba și politic și atunci vedeți ce vă așteaptă, dar schimbări calitative, sistemice clar lucru că nu vor fi în această perioadă, nu cu acest parlament. Poate dumneaei va refuza numirea unor judecători asupra cărora sunt dubii privind integritatea, poate se vor inversa sau se vor încetini niște procese în Consiliul Superior al Magistraturii privind desemnarea celor mai odioși judecători în funcții-cheie, dar toate acestea se vor mișca încet.Eu sunt absolut sceptic în privința mișcării unor dosare penale grele, indiferent, dar orice legat de corupție, indiferent cine este implicat și din care tabără politică. Nu cred că se va mișca ceva acolo și abia după parlamentare se pot începe unele procese. Și oricum, chiar și atunci lucrurile se vor mișca încet, pentru că nu e ușor să schimbi oamenii din sistem, trebuie să ai alți oameni găsiți în loc, trebuie să modifici legi, trebuie să inițiezi procese, sunt persoane care sunt practic inamovibile. Același procuror general este în funcție, practic, el este imposibil de demis, adică nu trebuie să ne așteptăm la schimbări foarte rapide în domeniul acesta și în domeniul justiției schimbări durabile care să se producă rapid nu s-au întâmplat nicăieri în lume, dar cel puțin să înceteze această degradare a situației pe care am avut-o în ultimii 10 ani.”