De astăzi, toți copiii din grădinițele din Capitală vor mânca după un Meniu-Model. Vezi ce conține acesta

Talentul si perseverenta fac minuni. O demonstrează militarul Mihai Patrînjel, care chiar daca nu are studii in domeniu, a construit o maşină unicat. Procesul a durat aproximativ 5 ani, iar produsul final a uimit locuitorii satului Cocieri, raionul Dubăsari. Mihai Patrînjel are 34 de ani şi este șeful serviciului cartografie al Armatei Naţionale.