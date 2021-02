Constantin Țuțu a venit la ședința de judecată. Este învinuit de trafic de influență și escrocherie

14:40

Angajatul Agenției Servicii Publice (ASP), reținut în dosarul permiselor de conducere, a fost plasat în arest pe o perioadă de 15 zile. Informația a fost confirmată de reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA). Judecătorul de instrucţie a admis demersul procurorilor anticorupţie şi a decis arestarea preventivă a angajatului Agenţiei Servicii Publice, reţinut de ofiţerii CNA