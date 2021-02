(video) Unul anulat, altul înaintat pentru votare. PSRM a venit cu un nou proiect privind funcționalitatea limbilor în Moldova

09:10

Locuitorii din Bălți, Cahul, Comrat, Ungheni, Sângerei și Taraclia au acum mai multe oportunități pentru a studia domeniul IT. Așa cum proiectul TEKWILL și-a extins programele la nivel național, o serie de cursuri sunt acum disponibile pentru cei din aceste regiuni ale țării. Astfel, în cadrul Tekwill Academy, 28 de candidați selectați prin concurs vor putea învăța mai multe specializări IT și vor beneficia de o acoperire a costurilor de studiu în proporție de 70%. Inițiativă educativă este implementată cu suportul financiar al USAID și al Suediei, în cadrul proiectului “Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC – Tekwill”. Proiectul are drept scop extinderea oportunităților de dezvoltare în regiuni și crearea premiselor pentru conectarea capitalului uman cu posibilitățile oferite de companiile IT locale. Cursurile urmează a fi desfășurate în perioada lunilor februarie-iulie 2021.