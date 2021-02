Polițiștii de frontieră care nu au intervenit în timpul conflictului de la Briceni, demiși. „Comportamentul nu este demn de profesie”

09:30

Nord-estul SUA a fost lovit de o furtună puternică de zăpadă. Statele New York, New Jersey și o parte din Connecticut sunt afectate de ninsori abundente. Meteorologii anunță că troienele ar putea depăși înălțimea de jumătate de metru, iar autoritățile din New Jersey au decretat stare de urgență, relatează presa străină. Transportul public a fost …