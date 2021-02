Acuzată de discriminare salarială, Google a acceptat să plătească despăgubiri de 3,8 milioane de dolari

22:10

Dustin Diamond, interpretul lui Screech din „Salvaţi de clopoţel”, a murit la vârsta de 44 de ani Actorul american Dustin Diamond, cunoscut din serialul "Salvaţi de clopoţel/ Saved by the Bell", care fusese diagnosticat cu cancer în urmă cu trei săptămâni, a murit la vârsta de 44 de ani, potrivit Variety. Actorul, care l-a interpretat pe Samuel "Screech" Powers în popularul serial din anii 1990, fusese spitalizat, scrie News.ro. "În tot acest timp, cancerul s-a răspândit rapid în corp. Singura c...