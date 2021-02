Bătrîncea: Cel mai probabil vor fi alegeri parlamentare anticipate

PSRM își dorește alegeri anticipate. Cel puțint asta a declarat deputatul socialist Vlad Bătrîncea în cadrul unei emisiuni de la Pro TV.„Atunci cînd am putea avea majoritate parlamentară, am avea Guvern, noi am dus spre un scenariu care ar duce spre alegeri anticipate. Sînt puține șanse ca în acest Parlament să fie asigurată o majoritate care să asigure stabilitate și pentru un Guvern, deoarec

