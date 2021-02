2 februarie 2021 - ce sărbătoare, ce evenimente, cine sînt sărbătoriți zilei de azi

20:30

De aproape un secol, fiecare președinte american și-a aranjat biroul după cum și-a dorit. Joe Biden, în schimb, a păstrat cîte un element care amintește de cele mai importante administrații, pentru a reda ideea de unitate."Ultima data am gasit in Biroul Oval unul dintre portretele lui Franklin Roosevelt, pus deasupra semineului", a spus Matthew Costello, din Asociatia Istorica a Casei Albe. "C