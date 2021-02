O parte din profesori nu și-au ridicat salariile. Ion Ceban: Am cerut o anchetă, iar băncilor – să lucreze și sîmbăta

19:15

Unul din membrii Consiliului Suprem de Securitate (CSS), numiți recent de președintele Maia Sandu, a prejudiciat bugetul statului cu 2,5 milioane de lei. Este vorba despre judecătorul în demisie Tatiana Răducanu.Din cauza deciziilor emise de acest judecător, țara noastră a fost condamnată la CEDO în 15 dosare. În total, prejudiciul pe care l-au plătit cetățenii pentru deciziile ilegale luate de Răducanu se ridică la 117 830 de euro, echivalent a 2,5 milioane de lei.Cea mai mare sumă, peste 21 de mii de euro, au fost achitați din bugetul de stat în cauza Macovei și alții vs. Moldova. Aceste persoane și-au găsit dreptatea la Strasbourg, după ce prin decizia sa judecătorul Răducanu i-a privat de dreptul la pensie. Într-un alt dosar examinat de Răducanu, CEDO a impus Moldova să achite 19 140 de euro. Este vorba despre cauza lui Vasile și Victor Gavriliță, care s-au plâns că au fost deținuți fără un mandat legal în diferite perioade de timp.Cetățenii Republicii Moldova au fost nevoiți să achite alte 16,5 mii de euro din cauza deciziilor ilegale luate de magistratul Răducanu în dosarul Goremîchin. Un alt dosar, examinat de proaspătul membru al CSS numit de Sandu, a costat moldovenii 14 mii de euro. Este vorba despre o cauză în care reclamații, care au solicitat CEDO să nu le divulge identitatea, s-au plâns de încălcarea dreptului de a li se oferi o despăgubire corespunzătoare.7,5 mii de euro au fost achitați din bugetul de stat în urma deciziei definitive, pe care CEDO a calificat-o ca ilegală, a judecătorului Răducanu în dosarul Gospodăriei Țărănești ”Chiperi Terenti”, peste 7 mii de euro în cauza examinată de același judecător și prin care s-a admis încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului Felix Guțu.În palmaresul dosarelor examinate de Tatiana Răducanu în urma cărora Moldova a fost condamnată de Înalta Curte de la Strasbourg sunt și cauze care se referă la libertatea de exprimare. În total, deciziile luate de Răducanu și prin care a fost încălcat dreptul la exprimare au costat cetățenii țării peste 14 mii de euro. Astfel, instanța europeană a obligat țara noastră să plătească 5625 de euro în dosarul jurnalistului Valeriu Busuioc, 4 460 de euro – în dosarul ziarului Flux și 4 mii de euro în cauza jurnalistei Julieta Saviţchi.Numele judecătorului Tatiana Răducanu apare și în alte dosare prin care Moldova a fost condamnată la CEDO și impusă să plătească despăgubiri reclamanților. Este vorba despre dosarele Gravescolo vs. Moldova – prejudiciul achitat de cetățeni este de 5 600 de euro; Dolneanu vs. Moldova – 4101 euro, Bodiu vs. Moldova – 2500 de euro, Furtună vs. Moldova – 2200 de euro, Caraman vs. Moldova – 1600 de euro; Petrenco vs. Moldova – 1500 de euro.Presa de la Chișinău a mai scris despre Tatiana Răducanu că ea este mătușa omului de afaceri Alexandru Machedon, care în campania electorală a susținut-o deschis pe Maia Sandu la funcția de președinte și a făcut parte din staff-ul electoral al candidatului PAS.În 2014, Ziarul de Gardă a scris că judecătoarea Tatiana Răducanu locuiește într-o casă cu două niveluri și mansardă, într-un cartier de lux din sectorul Râşcani al Capitalei. Locuința magistratului era estimată în acea perioadă la 6 milioane de lei. Tot atunci, ziariștii au descoperit că în iulie 2013, proprietarul la Starnet, Alexandru Machedon, i-a donat rudei sale 10 mii de euro. Mai târziu, jurnaliștii de investigație au scris că cele 10 mii de euro sunt dividende pentru jumătatea de milion de euro pe care judecătoarea Tatiana Răducanu le are investite în compania Starnet.Amintim că Tatiana Răducanu a candidat, în 2019, la funcția de judecător la Curtea Constituțională dar nu a trecut concursul. Atunci Ministrul Justiției din Guvernul Sandu, actualul consilier prezidențial pe probleme juridice, Olesea Stamate, a spus că Tatiana Răducanu nu ar trebui să fie aleasă în această funcție din cauza dosarelor pierdute la CEDO.Sursa: Politics.MD