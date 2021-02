O cisternă încărcată cu gaz, tamponată de un Volkswagen. Un tânăr de 18 ani a decedat

17:10

La grădina zoologică din Chișinău, pe 31 ianuarie, un tigru a atacat un muncitor care a intrat pentru a hrăni animalul. Bărbatul a fost dus la spital. Polițiștii care au ajuns la locul incidentului cercetează toate circumstanțele. În urma incidentului, mamiferul nu a evadat din cușcă. Potrivit TV8, bărbatul se află acum sub supraveghere medicală.