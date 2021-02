Grav accident, la Vulcănești. Un Volkswagen a răsturnat o autocisternă. Șoferul a murit // FOTO

11:45

Au fost micșorate tarifele la lumină. Consumatorii casnici deserviți de ,,Premier Energy” SRL (ale căror instalații de utilizare sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune joasă – 0,4 kV) vor achita 151 bani/kWh, cu 17 bani mai puțin. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, 26 ianuarie, de către Agenția Națională […] The post S-a ieftinit lumina. Află prețul nou pentru energia electrică appeared first on www.ziuadeazi.md.