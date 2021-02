Doi tineri sunt reținuți după bătaia de la Bujor, Hâncești

18:00

„Oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului au nevoie de un angajament real din partea părților să lase deoparte divergențele și să avanseze în procesul de reglementare". O spune reprezentantul special al președintelui suedez în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, ambasadorul Thomas Mayr-Harting. La sfârșitul vizitei sale...