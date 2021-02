Budinca de quinoa cu fructe – mic dejun sănătos, perfect pentru a începe ziua în forță

17:30

Pe Natalia Sturza am cunoscut-o acum mai bine de un an când vorbeam despre planurile frumoase de viață eco, despre schimbări calitative și orientate către clienți în rețeaua de Farmacii Felicia, și despre vise frumoase. Directoarea generală Felicia a rămas o visătoare și am înțeles acest lucru acum, mai mult ca oricând. Însă a rămas […]