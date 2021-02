Bătaie cu cuțitul și ciocanul la Hâncești. Un bărbat a fost internat la Reanimare

13:30

În loc să anunțe autoritățile despre găsirea unui permis de conducere fals, un tânăr de 30 de ani din raionul Fălești a încercat să treacă vama cu el. Astfel, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, acesta a încercat să iasă din țară fiind în calitate de pasager al unui autoturism de ocazie. În timpul discuțiilor […] The post Riscă dosar penal pentru deținerea actelor false. Unde a fost prins un tânăr din Fălești appeared first on NewsMaker.