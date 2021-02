De astăzi, copiii din grădinițe au alt meniu alimentar

14:45

Neregulile din instituțiile de învățământ din capitală au fost abordate de primarul general Ion Ceban în cadrul ședinței Primăriei Chișinău de astăzi. Edilul a punctat că elevii sunt divizați în 2 tabere – cei care plătesc mai mult și cei care nu plătesc, inclusiv, când vine vorba de alimentație.Primarul a solicitat ca, timp de 2 luni, să fie făcute controale și să se verifice mâncarea în școli și grădinițe.„Să faceți Focus Grupuri cu părinții și copiii. Nu neapărat cu participarea administrației. La noi administrația mereu spune că este bine și frumos.Eu vreau să verificați și să dați o directivă prin instituțiile din învățământ. Eu am informații că sunt părinți care plătesc mai multe pentru alimentația copiilor. Și, respectiv, avem 2 grupe de copii care se alimentează într-un spațiu - cei care părinții plătesc mai mult și au pe farfurie unele lucruri și produse și cei care nu au această posibilitate. Să le spuneți direcțiilor de învățământ că dacă îi prind, îi dau afară. Nu dă Doamne să se întâmple așa ceva”, a declarat primarul.Ion Ceban a punctat că toate cazurile trebuie făcute publice. „Noi ne întâlnim cu unii directori și ai impresia că e toată „Aureola” din centrul capitalei - și argint, și platină, și argint stă pe mânișoarele, pe gâtișorul directoarei în cauză. Eu admit că sunt soți care au un business. Dar când sunt 2 bugetari și parcă e la biserică, clopotele aurul acesta stau, am impresia că nu e așa”, a declarat Ceban.Edilul a cerut ca lunea viitoare să fie publicat raportul cum gestionează directorii banii. Mai mult, Ceban a cerut ca la intrarea în fiecare instituție să fie publicate sumele de bani care se strâng de la părinți. „Aceste colectări sunt ilicite. Nu știu cât trebuie să ajutăm ca timp, ca măcar aceste colectări pe care nu le putem administra să fie în albia legalității. Trebuie să tindem ca aceste colectări să nu fie în general.Am auzit că după ce a fost majorată norma financiară la alimente a fost majorată doar porția, ca volum. Noi nu asta am urmărit. Noi nu am urmărit 2 linguri de terci în plus. Scopul a fost ca elevii să primească o alimentație de o calitate mai bună. Și v-am rugat să identificați mecanismul oamenii care nu pot achita banii pentru alimentație să nu fie oblicați, dar nici să nu fie persecutați pentru asta. Pentru că dacă cineva din instituția de învățământ merge un lucru prost, după asta copilul lui are probleme în instituție. Eu vă rog foarte mult, că suntem în prim proces la funcția de director, haideți ca aceste instituții să devină producătoare de beneficii pentru copii, dar nu pentru directori”, a conchis acesta.Amintim că de astăzi în școlile și grădinițele din capitală intră un alt tip de meniu alimentare pentru copii.