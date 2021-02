Bărbatul, atacat de tigru la Chișinău, se află în stare foarte gravă

17:30

Premierul interimar Aureliu Ciocoi a cerut unui grup de lucru reunit miercuri la guvern să elucideze cauzele scumpirii recente a produselor petroliere, în urma suspiciunilor privind o înțelegere de cartel. Reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică au spus că scumpirea benzinei și motorinei reflectă evoluțiile de pe piața internațională, dar și majorarea accizelor ... The post Premierul interimar Aureliu Ciocoi a cerut explicații în cazul scumpirii produselor petroliere first appeared on Radio Orhei.