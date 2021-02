Un politolog o acuză pe Maia Sandu că nu oferă detalii despre vizitele sale în alte țări: Nu vorbim despre completarea colecției de poze cu oficiali străini

09:30

Consilierul Maiei Sandu, Ala Nemerenco, încearcă să ascundă faptul că a obținut diplomă de master în mod ilegal. Desptre aceasta deputatul PSRM, Alla Darovannaia, a scris pe Facebook. Parlamentarul susține că pe 18 ianuarie a făcut o interpelare la ministerul Sănătății, pentru a cere explicații în ce bază legală a fost oferită diploma de masterat Alei Nemerenco. “Azi e 31 ianuarie și, eu în calitate de deputat, n-am primit încă răspuns de la ministerul Sănătății. În schimb, zilele trecute am văzut răspunsul ministerului Sănătății în presă, ca fiind răspuns oferit mie. Repet, nu am primit oficial niciun răspuns de la ministerul Sănătății, dar am mai văzut că Oleg Lozan a primit deja răspuns de la ministerul Sănătății. În acest răspuns se spune că diplomele au fost eliberate „în calitate de excepție”. Iar Lozan, care e unul din beneficiarii diplomelor false, ne-a acuzat că se politizează tema. Este foarte clar că se încearcă ascunderea caracterului ilegal al eliberării diplomelor de masterat, or nicăieri în lege NU sunt prevăzute excepții la care se face trimitere. Mai mult, chiar și în acest răspuns pe care-l aștept și eu oficial, nu se spune în ce bază legală se fac „excepții”, a explicat Darovannia.Deputatul spune că va apela și la alte mecanisme legale pentru a scoate la suprafață acest abuz.“Acum mulți cetățeni, care au avut stagii peste hotare, se indignează de ce lor nu li se dă diplomă de masterat. În cele din urmă, știm că au fost atinse interese ale unor persoane influente, dar legea e lege pentru toți și dreptatea trebuie stabilită”, mai scrie parlamentarul.