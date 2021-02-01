OAMENI PENTRU OAMENI | 29.01.2021

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Люди, прибывающие в Соединенное Королевство из-за рубежа, должны будут на десять дней уйти на самоизоляцию, а также предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID. Меры будут действовать до 15 февраля. Правила для прибывающих в Великобританию вступили в силу 18 января, в частности теперь для всех въехавших в страну будет обязателен десятидневный карантин, передает rbc.ru […] Сообщение Британия ужесточила правила въезда появились сначала на TV6.