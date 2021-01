Copilul de suflet al Tamarei Coșciug s-a făcut deja mare / VIDEO

14:30

Bancuri Doctorul către pacient: − Dumneata ai o nevroză, ar trebui să încerci să fii mai vesel, să fredonezi melodii de muzică ușoară, să spui bancuri, să zâmbești… − Am încercat, domnule doctor, dar m-au dat afară din serviciu… − Te-au dat afară?! Dar unde lucrai? − La o firmă de pompe funebre… *** − […]